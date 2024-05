Uruguay no está: El error en el casco de Checo Pérez para el GP de Miami

Sergio Pérez, piloto mexicano del equipo Red Bull Racing en la Fórmula 1, estrenará un nuevo casco para el Gran Premio de Miami que se disputará este domingo.

En el caso del equipo de protección del piloto azteca, la indumentaria cuenta con un diseño especial inspirado en los cocodrilos endémicos de la zona de Florida. En su parte superior, el casco cuenta con las banderas de los países de América Latina en forma de corazón y la leyenda: “Viva Latinoamérica”.

Sin embargo, quien diseñó el implemento de seguridad olvidó poner la bandera de Uruguay, algo que fue consignado en la cuenta de Instagram del piloto.

En tanto, MDM Designs fue el encargado de hacer el dibujo que portará el mexicano. A través de X (antes Twitter) aclaró qué fue lo que sucedió respecto al país limítrofe de Argentina.

“La desaparición de la bandera de Uruguay fue totalmente por accidente. Se perdió en la etapa en la que todas las banderas se juntaron en forma de corazón, lamentablemente todos lo extrañamos hasta que fue demasiado tarde. Uruguay se ha sumado al casco desde que se notó el error la semana pasada”, señaló a modo de disculpas.

