Leclerc dominó los primeros entrenamientos libres en el GP de Emilia-Romagna

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ya había sido el más rápido en el primero, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Emilia-Romagna, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Imola (Italia).

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió, con neumático blando, los 4.909 metros de la pista en un minuto, 15 segundos y 906 milésimas: 192 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 380 de ventaja sobre el japonés Yuki Tsunoda (RB).

El líder del Mundial, Max Verstappen fue séptimo y no pareció totalmente cómodo en esa primera hora de rodaje, cometiendo varios errores de pilotaje sin consecuencias para su RB20.

El vencedor del último GP, en Miami, el británico Lando Norris terminó 12º.

