Charles Leclerc fue el más veloz en la sesión que abrió la pretemporada de Fórmula 1

El piloto monagesco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido en la sesión matinal de entrenamientos en el Circuito Barcelona-Cataluña en el inicio de la pretemporada de Fórmula 1.

En la práctica participan los 10 equipos que conforman el campeonato y que este miércoles han empezado a mostrar las cartas con las que contarán para el nuevo año.

Leclerc marcó un mejor tiempo de 1'20"165, fue también el que más metros sumó (80 vueltas), completando una sesión matinal muy sólida y positiva, en la que logró un ritmo constante y no ha sufrido contratiempos.

El segundo mejor tiempo lo logró el británico Lando Norris (McLaren) con un tiempo de 1'20"474, y tercero fue el también británico George Russell (Mercedes) con 1'20"784.

