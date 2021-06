Charles Leclerc fue el más veloz y se quedó con la pole position en Bakú

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá primero en el Gran Premio de Azerbaiyán, sexta fecha del Mundial de Fórmula 1, tras dominar la muy accidentada calificación en la pista urbana de Bakú.

Leclerc, de 23 años, firmó este sábado la novena pole position de su carrera en Fórmula 1 -la segunda consecutiva-, al cubrir los 6.003 metros de la pista de Baku en un minuto, 41 segundos y 218 milésimas, 232 menos que el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá segundo, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial -tras ganar en Mónaco-, con cuatro puntos de ventaja sobre el británico.

Leclerc se resarció de alguna manera de lo sucedido hace dos domingos en Montecarlo, donde, un día después de haberse convertido en el primer monegasco en lograr la pole en el Gran Premio de su país, no pudo tomar la salida por una falla mecánica.

Así quedó la grilla de largada

🚨 STARTING GRID 🚨



Here's how we'll pull away from lights out 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/m5DKQ0HWqh