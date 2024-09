Charles Leclerc triunfó en Monza el día en que todos fueron a ver a Franco Colapinto

El GP de Italia tenía un atractivo especial para latinoamérica y es que está muy atractiva la lucha para saber quién destronará a Verstappen, pero más bulla hizo el debut del joven piloto argentino Franco Colapinto en Williams.

Con los reflectores puestos en otro lado, fue fácil para Charles Leclerc tomar la iniciativa ir al ataque y ganar el Gran Premio de Monza para Ferrari con un tiempo de una hora, 14 minutos y 40 segunos.

Extraordinario debut de Colapinto

Franco Colapinto tiene 21 años, es argentino y tiene nacionalidad italiana. Estaba viviendo un sueño corriendo su monoplaza en Fórmula 3 y era parte de la academia de Williams.

Esta semana la vida le cambió, la escudería lo sumó a su staff para reemplazar a Logan Sargeant.

Colapinto tuvo un debut en Fórmula 1 aceptable, el trasandino terminó en la duodécima posición e hizo su vuelta más rápida en 1 minuto, 23 segundos y 738 centésimas.

“Estoy contento, fue una buena carrera. Me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo. Lo recordaré por siempre. Fue una experiencia muy linda, lo disfruté mucho. El equipo me ayudó a progresar rápidamente. Nunca había probado el neumático duro. No había hecho más de ocho vueltas seguidas. Ahora, de golpe, hice 53”, comentó Colapinto tras su carrera.

👏🏼 El primer ADELANTAMIENTO LIMPIO de Franco Colapinto en la Fórmula 1. De un argentino para un francés.#FrancoDriverOfTheDay 🇦🇷 pic.twitter.com/T6pCvT5lkM — La Tortuneta 🇦🇷 (@LaTortuneta) September 1, 2024

GP de Italia