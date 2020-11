El mensaje de agradecimiento de Romain Grosjean tras su dramático accidente en la Fórmula 1

El piloto francés Romain Grosjean sufrió un dramático accidente en el Gran Premio de Bahrein, envió un mensaje desde el Hospital de las Fuerzas de Defensa, donde le realizaron pruebas médicas y radiografías para descartar lesiones serias

"Hola a todos, sólo quiero decir que estoy OK... Buenos, más o menos. Gracias a todos por los mensajes. Yo no estaba muy a favor del halo hace unos años, pero de no ser por él no podría hablar con ustedes ahora, es un gran avance en la seguridad en la Fórmula 1", apuntó en un video.

"Gracias al hospital, a los responsables del circuito y a todos los que me han cuidado. Espero poder contestar en breve y contar cómo va", agregó.

Respecto al estado de salud del deportista, la Fórmula 1 expresó que "nuestro piloto Romain Grosjean permanecerá en el Hospital del Ejército de Bahrein durante la noche de este domingo para ser tratado de las quemaduras que sufrió en ambas manos a raíz del accidente que sufrió".

"Todos las radiografías que se le hicieron demostraron que Romain no tiene ningún tipo de fracturas", explicó la escudería Haas.