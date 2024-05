Lando Norris dio el gran golpe y se adjudicó el Gran Premio de Miami

El piloto británico Lando Norris sorprendió al adjudicarse con su McLaren el Gran Premio de Miami, sexta carrera del Mundial 2024 de la Fórmula 1 en la que superó al Red Bull del neerlandés Max Verstappen y a la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

"Ya era hora. Lo esperaba desde hace mucho tiempo. Estoy en la luna", afirmó Norris, quien celebró su primera victoria en la categoría porque supo aprovechar el ingreso del auto de seguridad.

El británico escaló ahora al quinto puesto del Mundial de Pilotos con 83 puntos, cuarenta y dos más que su compañero australiano Oscar Piastri, quien finalizó decimotercero en Miami.

El español Carlos Sáinz finalizó cuarto con la otra Ferrari, con la que antecedió al mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull y escolta del tricampeón mundial en la temporada.

El Mundial 2024 de la F1 continuará el próximo domingo 19 de mayo, cuando se lleve a cabo el GP de Emilia-Romaña en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, Imola, norte de Italia.

Your top ten in the 2024 Miami Grand Prix! 🌴#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/a9zXrQI3t9