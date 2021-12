¡En la última vuelta! El momento en que "Mad Max" Verstappen superó a Hamilton para ser campeón de la F1

El piloto neerlandés Max Verstappen se convirtió en campeón mundial de la Fórmula 1 este domingo al superar en la última vuelta a Lewis Hamilton en una increíble carrera en el Gran Premio de Abu Dabi.

