Felipe Massa denunció a la FIA y a la Fórmula 1 por el Mundial de 2008

El expiloto brasileño Felipe Massa interpuso este lunes una demanda en los tribunales británicos contra la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los organizadores de la Fórmula 1 para "corregir la injusticia histórica" del título mundial de 2008, que ganó Lewis Hamilton.

La defensa de Massa también demandó al máximo responsable de la F1 en aquella época, el empresario británico Bernie Ecclestone.

"Siempre dije que iría a pelear hasta el final. Como la FIA y la FOM ('Formula One Management', tenedora de los derechos comerciales de la F1) no hicieron nada, buscaremos la corrección de esta injusticia en tribunales", señaló Massa en una entrevista al portal Globesporte.

El actual piloto de Stock Car, la principal categoría del automovilismo brasileño, presentó las acciones ante la Corte Superior de Justicia de Londres.

"El asunto está ahora con los abogados, que están plenamente autorizados a hacer lo que sea necesario para que se haga justicia en el deporte", añadió.

De acuerdo con O Globo, Massa exige en ambos procesos una indemnización de entre 64 y 150 millones de libras, que equivale a entre 80 y 190 millones de dólares al cambio de este lunes.

El brasileño cuestiona el resultado del Mundial de 2008 y en concreto el Gran Premio de Singapur, en el que los jefes del equipo Renault hicieron estrellarse al piloto brasileño Nelson Piquet Jr. para provocar la entrada en pista del coche de seguridad.

Esa maniobra permitió la remontada de su compañero de equipo, el español Fernando Alonso, que ganó una carrera en la que Massa se quedaba fuera de los puntos.

Massa considera que esa carrera le impidió a la postre levantar el título de 2008, que finalmente logró Hamilton con una ventaja de apenas un punto por delante precisamente del brasileño.

El expiloto de Ferrari ya adelantó en abril del año pasado que estudiaría medidas legales, después de que Ecclestone reconociera que él y el entonces presidente de la FIA Max Mosley optaron por no hacer nada, pese a saber las irregularidades cometidas en Singapur.