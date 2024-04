Fernando Alonso firmó nuevo contrato con Aston Martin hasta 2026

El piloto español Fernando Alonso renovó su vínculo con Aston Martin y se mantendrá en la firma por lo menos hasta 2026. Públicamente no se especificó hasta cuando se prolonga su contrato, pero se garantizan dos años.

Así lo comunicó el propio Alonso en sus redes sociales: "Estoy aquí para quedarme".

En las últimas horas se había especulado desde Alemania sobre una posible oferta de Red Bull, pero con el transcurrir de las horas, se esfumó la teoría tras el anuncio oficial de la renovación.

More to come. Here to stay 💚 @AstonMartinF1 @F1 pic.twitter.com/d1Tvh1BOhD