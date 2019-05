Kimi Raikkonen confía en ser más rápido en Barcelona y recuperar terreno en la Fórmula 1

El piloto finlandés de la escudería Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen se mostró confiado para el Gran Premio de España de Fórmula 1, en el que buscará ser el más rápido para recuprar posiciones en la tabla general del Campeonato.

Ante la carrera de este fin de semana en el circuito de Montmeló (Barcelona), el campeón del mundo con Ferrari en 2007 aseguró en la presentación del nuevo modelo Stelvio de su escuderpía, que "hay que esperar al sábado" -en la sesión de clasificación- para saber si han acertado con las mejores, aunque está "seguro" de que serán veloces.

Hasta el momento, Raikkonen sumó puntos en las cuatro carreras que se han disputado en la actual temporada, con un séptimo puesto con mejor resultado en la carrera de China; colocándose en sexta posición del campeonato de pilotos con 13 puntos.

"Me gusta tener retos, creo que no es algo diferente en otros equipos, pero creo que estamos acertando con las configuraciones, así que sí me divierto con Alfa Romeo", añadió.

Por su parte, su compañero de equipo Antonio Giovinazzi manifestó: "Esta es la primera carrera en Europa y es donde la mayoría de equipos traen mejoras, pero creo que incrementaremos nuestro nivel, tendremos mejor coche en comparación con Bakú".

Además, agregó que "hemos demostrado que tenemos margen en la carrera y en la clasificación. Si lo ponemos todo junto, creo que tendremos mejores resultados".