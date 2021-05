La Fórmula 1 reestructuró su calendario ante la imposibilidad de competir en Turquía

La organización del Mundial de Fórmula 1 confirmó este viernes que las "nuevas restricciones de viaje impuestas por varios países en los que tienen su base los equipos" impedirán la celebración del Gran Premio de Turquía entre el 11 y el 13 de junio.

Debido a esta circunstancia, el calendario de la competición deberá sufrir una actualización. Habrá dos Grandes Premios consecutivos en Austria, entre los días 25 y 27 de junio y el 2 y 4 de julio. Además, el Gran Premio de Francia se adelanta una semana y se disputará entre los días 18 y 20 de junio.

En consecuencia, el calendario de la temporada 2021 mantendrá las 23 carreras planificadas.

Your updated F1 calendar, now with two races in Austria and a slightly earlier race in France 🗓️#F1 pic.twitter.com/KmFYDnCL4b