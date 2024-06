Lando Norris aceleró a fondo para quedarse con el primer puesto de la grilla de salida del GP de Cataluña

El británico Lando Norris se adjudicó este sábado su segunda pole position en la Fórmula 1 y partirá en el primer lugar en la grilla de salida este domingo en el Gran Premio de Cataluña, décima competencia de la temporada que se correrá en el circuito de Montmeló.

El piloto de McLaren largará desde la primera fila junto con el tricampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

Norris, que había celebrado su única pole en el Gran Premio de Rusia de 2021, festejó en el circuito catalán gracias a un giro que completó en 1'11"383 durante la clasificación y que le permitió relegar por apenas 20 milésimas al líder del campeonato, que viene de ganar el Gran Premio de Canadá por delante suyo y que este domingo buscará su tercera victoria consecutiva en España, donde celebró la primera en 2016.

Detrás de Norris y Verstappen, la parrilla de salida tendrá a los monoplaza Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, y los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

