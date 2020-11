Lewis Hamilton a sus detractores: Merezco respeto

El dominio de Lewis Hamilton en los últimos años de la Fórmula 1 se ratificó con su título el fin de semana en Turquía, donde logró su séptimo campeonato mundial en un hecho que así como genera admiradores, también suma críticos a la labor del piloto británico.

Y ante ello, el nacido en Stevenage sacó a colación las complicaciones que tuvo, por ejemplo, justamente en Estambul el último fin de semana

En cuanto a victorias, Lewis cuenta con 10 victorias en la presente campaña, y ya es campeón del mundo de 2020 con su última victoria en Turquía.

"Me gustaría que hubiera más carreras complicadas como la de Turquía, en condiciones como esas, cuantas más ocasiones haya de ese tipo más veces podré demostrar de lo que soy capaz. Me merezco el respeto, fue un domingo muy duro en el que no dependes del auto", dijo Hamilton a la BBC.

"Hay otro gran piloto que lleva mi coche y obviamente no termina como yo. Escucho comentarios interesantes de grandes pilotos, sobre todo del pasado. Claro que necesitas un gran equipo y un gran coche, nadie ha ganado el Mundial de otra manera", añadió.

Y se remontó a sus inicio en el karting británico: "Yo llevaba un coche de quinta mano con un motor de mierda cuando corría en karts. En mi primer campeonato, el chico que ganaba llevaba unos motores muy buenos que hacía el padre de Jenson Button. Recuerdo que cuando el niño subió de categoría, mi padre tuvo que rehipotecar la casa para comprar uno de esos de 2.500 libras. Cuando lo pusieron en mi coche, estaba delante todo el tiempo. Claro que necesitas buen material, pero también cuenta lo que haces con ello y espero que eso se pudiera ver en Turquía", expresó.