Lewis Hamilton reconoció su fanatismo por el Arsenal y espera ansioso el título de la Premier League

La superestrella de la Fórmula Uno Lewis Hamilton reconoció su amor y fanatismo por el conjunto de Arsenal, cuadro que lucha palmo a palmo con Manchester City por el título de la presente temporada de la Premier League.

El piloto fue consultado sobre a qué equipo apoya en la Liga inglesa, no dudando en responder “¡Arsenal!”.

De paso, le preguntaron sobre si está contento con los resultados obtenidos por los “Gunners” en la presente temporada del certamen inglés.

“Por supuesto, estoy muy feliz. ¡He estado esperando esto toda mi vida!”, apuntó.

