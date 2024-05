Para aplaudir: Tienes que ver este TREMENDO PUNTO de Nicolás Jarry ante Tsitsipas

El chileno Nicolás Jarry (24° de la ATP) enfrenta al griego Stefanos Tsitsipas, actual octavo del mundo, en el Masters 1000 de Roma.

En ese partido, Jarry se mandó un tremendo punto para ganarse todos los aplausos del público en el Foro Itálico.

Se jugaba el quinto game del primer set y pese a que estaba 40-15 y quiebre abajo, la primera raqueta nacional se las arregló para luchar una pelota desfavorable con una "Gran Willy".

La pelota le pasó por encima a Tsitsipas, quien respondió exigidamente y mandó la pelota larga.

Stop what you're doing and watch this @NicoJarry tweener lob 😮‍💨#IBI24 pic.twitter.com/5OEFyX6onu