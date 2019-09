Lewis Hamilton y el triunfo en Sochi: "Seguir la estela de Ferrari fue duro, pero no nos rendimos"

El británico Lewis Hamilton, campeón del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, explicó que "seguir la estela de Ferrari fue duro", y atribuyó su cuarto triunfo en Sochi, donde ya había ganado en 2014, 2015 y 2018, a que el equipo Mercedes no se rindió.

"Fue un trabajo increíble por parte de todos. No nos hemos rendido, intentamos cosas innovadoras y eso me inspira muchísimo. Es increíble ganar aquí. Seguir la estela de los Ferrari fue duro, pero no nos hemos rendido. El vehículo estuvo fantástico hoy", dijo el piloto inglés, cinco veces campeón del mundo de la disciplina.

Líder destacado del Mundial, Hamilton prefirió no echar cuentas.

"Intento cada temporada no pensar en el campeonato. Voy carrera a carrera, paso a paso. Cada vez es más duro, pero vamos con un pie delante de otro. No queremos tropezar. Tenemos que seguir rindiendo, como aquí", apuntó.

Hamilton lidera el Campeonato del Mundo con 322 puntos. Le sigue su compañero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, con 249 unidades a falta de cinco carreras para la finalización de la temporada.