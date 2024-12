Lo mandó a buena parte: Max Verstappen se enfadó con George Russell en la Fórmula 1

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, se adjudicó el Gran Premio de Qatar, donde sacó brillo al reciente campeonato mundial de pilotos logrado en la anterior carrera de Las Vegas, pero no todo fue felicidad y explotó contra el británico George Russell.

La molestia del corredor neerlandés se originó en las clasificaciones, cuando el inglés alegó que fue retrasado por el vigente campeón, por conducir “innecesariamente despacio”, lo que le privó de la Pole Position en el circuito de Lusail.

Verstappen le da con todo a Russell

Consumada su novena victoria de la temporada, el piloto de Red Bull reconoció que se motivó adicionalmente en lograr la victoria por lo que sucedió con Rusell y que terminó en una sanción por parte de los jueces: “También fue por cómo se gestionó desde el otro lado. Eso realmente no tenía sentido”.

Su malestar no se detuvo allí y siguió dedicando palabras al corredor de Mercedes: “Creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero después de lo de anoche lo perdí completamente con él. Me pareció ridículo cómo intentó endilgarme una penalización por ese caso. También estaba muy enfadado con él por eso. ¿Sí debo hablar con Russell por lo de ayer? No, no por ahora. De hecho, ¿sabes qué? Siempre se muestra muy educado delante de las cámaras, pero cuando lo conoces en persona, se convierte en una persona completamente diferente. Realmente no lo soporto. Es mejor que se vaya a la mierda, no quiero tener nada que ver con él”, remató el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1.