Max Verstappen festejó y Lewis Hamilton volvió al podio en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, volvió a festejar en la Fórmula 1 al imponerse este domingo en el Gran Premio de España, carrera en la que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) volvió a subirse al podio después de ocho meses.

En el circuito de Montmeló en Barcelona, el triple campeón del mundo reforzó su liderato en la categoría reina del automovilismo al conseguir su séptimo triunfo de este 2024, cruzando la línea de meta por delante del también británico Lando Norris (McLaren) y Hamilton, segundo y tercero, respectivamente.

'Mad Max' hilvanó así su tercera victoria seguida en la carrera en suelo español, manteniéndose además líder de la clasificación de pilotos con 219 puntos, siendo escoltado por Norris, segundo con 150 unidades, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero con 148.

En la clasificación de equipos en tanto, Red Bull se vio beneficiado con este triunfo de Verstappen al permanecer en la cima con 330 puntos, 60 más que Ferrari y 93 por sobre McLaren.

Your points scorers from the 2024 Spanish Grand Prix 📈👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/kO1HVvMGgU