Max Verstappen se adueñó de la pole position en el Gran Premio de Spa-Francorchamps

El holandés Max Verstappen (Red Bull) se adueñó de la pole position y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula 1, después de dominar la lluviosa y alocada calificación en el circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen firmó su novena 'pole' en la F1, la sexta de la temporada, al cubrir los 7.004 metros de la mojada pista de las Árdenas, con neumático intermedio, en un minuto, 59 segundos y 765 milésimas, 321 menos que el inglés George Russell (Williams), que arrancará a su lado desde la primera fila tras lograr el mejor resultado de toda su carrera en una calificación de esta categoría.

La tercera y definitiva ronda estuvo interrumpida durante más de media hora, con bandera roja, para esperar a que amainara la lluvia y retirar de pista el McLaren del inglés Lando Norris, que había marcado los mejores parciales en las dos primeras, la Q1 y la Q2.

El joven talento de Bristol se accidentó nada más arrancar la ronda a la salida de Eau Rouge y, a pesar de dañar seriamente su monoplaza, no sufrió lesiones de gravedad y salió por sus propios medios del mismo.

Desde la segunda fila arrancarán el séptuple campeón del mundo inglés y líder del mundial Lewis Hamilton (Mercedes), tercero en la calificación, y el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️



