Mick Schumacher: Me resulta complicado ver el documental sobre mi padre

Después de su primera temporada en la Fórmula 1, donde se convirtió en el piloto que más daño le hizo a su coche durante el campeonato, el alemán Mick Schumacher hizo un balance de su rendimiento y volvió a hablar sobre las constantes comparaciones con su padre, lo que genera expectativas muy altas, aunque esta vez también reveló cuáles fueron sus sensaciones al ver el documental sobre la vida del siete veces campeón de F1.

"El documental se enfocó en mostrar el lado humano de mi padre, además de sus éxitos", comentó Mick en una entrevista al diario alemán FAZ.

No obstante, el hijo del Káiser reconoció que no ha sido capaz de mirar la cinta sin conmoverse. "Creo que es muy, muy bueno. Pero, al mismo tiempo, me resulta extremadamente complicado verlo. Me produce muchas emociones", confesó el hijo del multicampeón alemán.

A Mick le resulta odioso que su vara sea la misma que la de su padre, quien ganó siete títulos mundiales y es considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, pero estás acostumbrado a estos paralelismos. "Tengo un respeto máximo a lo que mi padre logró, todo su trabajo duro para lograr sus victorias y títulos. No se le facilitó nada. La energía y la fuerza que enseñó, su concentración, siempre dando el 100 por ciento en el trabajo, me impresiona. Creo que tengo algo de eso también", expresó.