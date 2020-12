Mick Schumacher: Mi padre es el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1

Mick Schumacher, el hijo del mítico Michael Schumacher, aseguró que su padre es el mejor piloto que ha existido en la historia de la Fórmula 1 y no le molesta que hagan comparaciones con el heptacampeón de mundo.

"Creo que está bien, no me molesta en absoluto cuando recibo preguntas y me comparan. Por su puesto que tengo que seguir mi propio camino. Pero mi padre, es para mí lo mejor que ha existido en el deporte. Entonces, ¿por qué debería querer distanciarme de él?, explicó el piloto de 21 años al medio germano Bild.

Schumacher debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2021, en el Gran Premio de Australia programado para marzo, bajo el alero de la escudería Haas.

"Será un momento especial en general, emotivo. Estoy deseando afrontar el desafío", comentó Mick.

Cabe recordar que el próximo martes 29 de diciembre se cumplirán siete años del terrible accidente que sufrió el "Káiser", al golpearse la cabeza mientras esquiaba con su familia en los Alpes franceses, y que lo ha mantenido en una delicada condición de salud.