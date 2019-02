Renault presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2019 de la Fórmula 1

La escudería Renault presentó este martes su nuevo monoplaza, el Renault R.S.19, para la temporada 2019 de la Fórmula 1.

Este bólido será ocupado por el piloto australiano Daniel Ricciardo y el alemán Nico Hülkenberg y en su aspecto predomina el amarillo y el negro como colores principales, al igual que la campaña pasada.

El nuevo bólido, mostrado este martes en Enstone (Reino Unido), trae novedades en la aerodinámica, para ajustarse al reglamento de este año.

El director del equipo, Cyril Abiteboul, explicó que la "excelencia del motor" será la prioridad en la fábrica de Viry-Chatillon, en Francia, mientras que en Enstone se trabaja para "mejorar la competitividad del chasis".

Hülkenberg, que vivirá su tercer año como piloto de Renault, aseguró que cuando llegó "la infraestructura era aún muy joven" y que desde entonces se han hecho muchos progresos.

Además, Ricciardo, que cambió para esta temporada el asiento en Red Bull por el de Renault, afirmó que estar en un equipo con tanta historia en el motor como la escudería francesa es "un reto excitante".

"Todo lo que aprendí en 2018 me va a hacer mejor en 2019. La diferencia es que soy una persona más madura", agregó el australiano.

Renault finalizó en cuarta posición en el mundial de constructores el pasado año.

La temporada 2019 de Fórmula 1 tendrá 21 Grandes Premios y comenzará el próximo 17 de marzo en Melbourne.

From strength to strength, building on the success of each year. From 9th, to 6th, to 4th. From new beginnings, to a new era. Here starts our 2019 season.

#RSspirit pic.twitter.com/4Svm4LRtyf