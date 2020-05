"Uno de nuestros rivales más grandes": El homenaje de Ferrari a Ayrton Senna

La escudería italiana Ferrari homenajeó este viernes al brasileño Ayrton Senna, del que se cumple el aniversario número 26 de su trágica muerte en el circuito de Imola (San Marino).

"Uno de nuestros rivales más grandes. Hoy (viernes) nos unimos para recordar ala leyenda que fue Ayrton Senna", publicó Ferrari en su cuenta de Twitter.

Quien también lo recordó fue el piloto monegasco Charles Leclerc, quien en sus redes sociales lo definió como un "héroe".

"Mi padre era un fan de Ayrton y, creciendo, (el piloto brasileño) también se convirtió en mi héroe", afirmó.

Senna, nacido en Sao Paulo en 1960, es considerado uno de los pilotos que escribieron la leyenda de la Fórmula 1 y fue tres veces campeón del mundo (1988, 1990 y 1991), todo conduciendo para el equipo McLaren.

