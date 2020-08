Valtteri Bottas lideró la primera tanda de prácticas en Bélgica

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó este viernes el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Bélgica, el séptimo del Mundial 2020 de Fórmula 1, que se disputa en Spa-Francorchamps.

Bottas, que este viernes cumple 31 años, cubrió los siete kilómetros del circuito de Spa-Francorchamps en un minuto, 44 segundos y 493 milésimas, 69 menos que su compañero inglés Lewis Hamilton.

Fue una sesión en la que todos marcaron su mejor crono con el neumático blando y el holandés Max Verstappen (Red Bull) se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 81 milésimas del finlandés de Mercedes.

El mexicano Sergio Pérez marcó el cuarto tiempo, a 136 milésimas de Bottas, justo por delante de su compañero canadiense Lance Stroll -quinto, a 375-, en un ensayo disputado en seco y con el cielo nublado, que discurrió sin mayores incidencias.

Carlos Sainz - marcó el octavo tiempo del entrenamiento, de un minuto, 45 segundos y 222 milésimas, a 729 del crono de Bottas.

Así quedó la tabla de la primera práctica:

Mercedes ahead, but not by much 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/J22Yq7i8hb