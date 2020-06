El Santiago e-Prix será la primera carrera de la Fórmula E en su séptima temporada

La Fórmula E presentó este viernes el calendario provisional de la séptima temporada de la competición, que arrancará el 16 de enero de 2021 y Chile será protagonista, con la celebración del Santiago e-Prix como la primera carrera del Mundial.

En total, se correrán 14 carreras entre enero y julio. En Santiago se correrá en el Parque O'Higgins y después los pilotos deberán viajar a México, la otra parada latinoamericana que tendrá la competencia de monoplazas eléctricos.

De momento, sólo falta una fecha por confirmar, la del 5 de junio, la cual deberá ser confirmada entre los candidatos que postulan por ser sede.

Después de América, la Fórmula E, oficialmente, viajará a Arabia Saudita, China, Italia, Francia, Mónaco, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y finalmente Nueva York.

Revisa las fechas del calendario a continuación:

BREAKING: The provisional calendar has been released for Season 7 of the ABB FIA Formula E World Championship 🗓



Who will become the Formula E World Champion in 2021? 🏆 pic.twitter.com/Z7cs5U3sLf