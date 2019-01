Fórmula E: Pilotos de Virgin Racing disfrutaron este viernes en Fantasilandia

Este sábado se correrá en el Parque O'Higgins la tercera fecha del Mundial de la Fórmula E y, en la previa del E-Prix de Santiago, los dos pilotos del equipo Virgin Racing aprovecharon la cercanía y disfrutaron la jornada en Fantasilandia.

Según consignó la cuenta oficial de Virgin Racing en Chile, el holandés Robin Frijns y el británico Sam Bird subieron a la montaña rusa del emblemático parque de diversiones.

De hecho, el holandés intentó superar un desafío: sostener un vaso con agua mientras montaba en la atracción. Obviamente, no pudo completar su objetivo, lo que desató risas tanto en él como en su compañero de escudería.

Did you know that @Fantasilandia is right next to the #SantiagoEPrix? 🎢

Also that @RFrijns lost our recent driver challenges, so his forfeit is to try and hold a glass of water whilst riding it! 💦 pic.twitter.com/lr27GawWBc