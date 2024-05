El férreo respaldo de Luciano Pons a Lucas Assadi en Universidad de Chile

El delantero de Universidad de Chile Luciano Pons se deshizo en elogios para su compañero Lucas Assadi al que espera que prontamente se le dé la oportunidad de jugar por su gran capacidad.

En diálogo con ESPN, Pons señaló: "Lo veo entrenar todos los días con muchas ganas para pelear un lugar en todos los partidos. No le ha tocado jugar mucho, pero todos los días demuestra las ganas que tiene, demuestra que quiere aprender".

"Ojalá que pronto tenga su gran oportunidad, el entrenador ya dijo que todos tendremos la oportunidad, y que él pueda demostrar lo que es Lucas Assadi. Para mí es de los mejores jugadores del plantel", añadió.

Los liderazgos en el vestuario de Universidad de Chile

En cuanto al camarín, el argentino de 34 años destacó: "Tenemos grandes líderes en el vestuario como lo es Marcelo (Díaz), Zaldivia (Matías), el mismo Leandro (Fernández) también. Son los que nos enseñan el camino y tratamos de hacerlo todos de la misma manera, todos nos entrenamos a la par, por un puesto".

Su presente y las aspiraciones del equipo

En cuanto a su momento, el trasandino señaló: "Uno tiene que estar listo. Yo me entreno el doble para poder rendir. Por suerte los minutos que me ha tocado, siento que lo he hecho bien, y no es fácil, porque cuando uno entra en el segundo tiempo el partido no está igual como cuando arrancó".

También comentó su competencia con Cristian Palacios: "El Chorri aprovechó su momento cuando a mí me expulsaron (en el debut contra Audax Italiano). Cada vez que juega lo hace de muy buena manera y eso nos deja tranquilos a todos los delanteros. Hoy él es el titular y nosotros tratamos de copiar todo lo que hace".

A nivel grupal, se refirió al panorama estando en la cima del Campeonato Nacional: "Tenemos que seguir trabajando con la humildad de siempre, no hemos ganado nada. Sí estamos punteros, nos gusta estar ahí, pero tenemos que seguir haciendo lo que nos pide Gustavo (Alvarez, el entrenador), que seamos dueños del partido en todo momento.

"ESTAMOS EN UN EQUIPO QUE OBLIGA PELEAR EL TÍTULO"



Pons ha anotado dos goles desde que llegó a los "azules", en los duelos contra Coquimbo Unido y Huachipato.

¿Cuándo juega la U?

Los universitarios recibirán este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) a Deportes Iquique en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, debido a que la cancha del Nacional está siendo recuperada tras varios conciertos.