Jari-Matti Latvala: La idea para el sábado es mantener la velocidad de esta tarde

El piloto finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota), quien terminó este viernes en el tercer puesto de la tabla general del Rally de Chile, afirmó que el plan para el sábado es mantener la velocidad de los últimos tramos con el fin de arrebatar el liderato que quedó en manos del estonio Ott Tänak, quien es su compañero de equipo.

"Mañana hay nuevas etapas, con nuevos escenarios, que son más amplios, busco que mantengamos la velocidad que tuvimos durante esta tarde", indicó tras la Súper Especial callejera en la que marcó un tiempo de 2'09,2'' y fue quinto, a más de dos segundos del ganador, Sébastien Loeb (Citroen).

"La sensación fue buena, corrimos buenas etapas. Me gustó mucho el Espigado en la segunda ocasión, donde tuve que empujar harto e iba muy bien, pero cometí un error en un lugar y me molestó mucho", explicó sobre el vistoso enojo con que acabó el quinto tramo.

"Escuché que Sébastien Loeb tuvo algo parecido en la primera pasada por ahí y debí estar enterado de que debía pasar con un poco menos de velocidad y tomármelo con calma, pero estuve tentado de tener una frenada óptima... pero eso fue solo en mis sueños", sostuvo.

Latvala cumplió un tiempo total de 1h24'41,6'', a 28,8'' del ganador de esta jornada, el estonio Ott Tänak.

- Repasa el momento en que Latvala llegó molesto a la meta de la quinta Súper Especial:

Can @JariMattiWRC make up for lost time? 👉🏽 https://t.co/twccZ0hRvh the FINAL stage of the day in the streets of Concepción- and yes he is angry 😡 pic.twitter.com/WxAgpd6aXq