Mundial de Rally oficializó su calendario 2024 con Chile incluido

El Mundial de Rally dio a conocer este jueves el calendario oficial de su temporada 2024, que contará nuevamente con un paso por nuestro país.

El próximo campeoanto del mundo empezará en Montecarlo entre el 25 y el 28 de junio y llegará al Biobío entre el 26 y el 29 de septiembre del próximo año, para su undécima fecha.

La última fecha será en Japón, entre el 21 y el 24 de noviembre.

#WRC is poised for another exhilarating season in 2024 🤩 Full calendar ⬇️