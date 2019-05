Noruego Andreas Mikkelsen marcó el mejor tiempo en el Shakedown del Rally de Chile

El piloto noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai) marcó el mejor tiempo en el Shakedown que dio inicio a las actividades competitivas de la sexta fecha del Mundial de Rally que se disputa en Concepción durante este fin de semana.

En su tercer intento, quien fue tercero en las ediciones de 2014, 2015 y 2016, anotó 4'46,4'' y superó al estonio Ott Tänak (Toyota), que quedó a +1'' y el tercero fue el finlandés Jari-Matti Latvala (Toyota) a ´1''2 en su mejor actuación.

El campeón vigente del Mundial, el belga Thierry Neuville (Hyundai), quedó en la cuarta plaza del Shakedown con un registro de +2,6''.

Esta tarde, a eso de las 19:30 horas (23:30 GMT) se desarrollará la largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción.

Revive el Shakedown de la sexta fecha del Mundial de Rally:

