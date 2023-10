Ott Tanak ganó por segunda vez el Rally de Chile en el Biobío

El piloto estonio Ott Tänak al mando de un Ford Puma Rally1 de M-Sport Ford, repitió su victoria al imponerse este domingo en el Rally de Chile en el Biobío, tras ganar en la edición de 2019, mientras que el equipo Toyota Gazoo Racing aseguró la corona de constructores a falta de dos fechas para el final de la temporada.

Tänak, quien había tomado el liderato del WRC Biobío el pasado viernes, se mantuvo en los puestos de vanguardia en la jornada sabatina y logró administrar su ventaja para obtener el mejor tiempo en la general junto a su copiloto Martin Järveoja con 3:06:38.1.

El piloto estonio consiguió su segunda victoria en la presente temporada, luego de ganar en Suecia en febrero pasado, gracias a la estrategia de carrera y la regularidad que demostró el fin de semana en las rutas chilenas.

El belga Thierry Neuville terminó segundo en la clasificación (3:07:20.2) a 42,1 segundos de Tänak con un gran cierre al ganar tres de los cuatro tramos recorridos en esta jornada, y debido al abandono de su compañero de equipo el finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1).

Suninen se mantuvo segundo y con posibilidades de darle caza a Tänak hasta que tuvo problemas con la suspensión de su Hyundai en la decimoquinta prueba del día (La Pataguas 2), que le obligó a abandonar la competencia. Su retiro abrió la puerta para que Toyota Gazoo Racing asegurara la corona de campeón en constructores.

En la tercera posición de la undécima prueba del calendario, y última de tierra, terminó el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) con un crono de 3 horas, 7 minutos y 45 segundos.

En su debut como piloto de la categoría Rally 1 del WRC, Alberto Heller completó la tercera etapa de carrera finalizando en la 15ª posición de la clasificación general y séptimo en la serie superior para autos con tracción integral y motores turbo híbridos.

"He sumado muchísimas nuevas experiencias en este rally. Fue un fin de semana muy complicado, pero que evalúo de forma súper positiva, ya que he manejado un gran auto, he sido competitivo en algunos tramos y he recibido muchísimo público de los fans, lo que agradezco mucho", expresó el actual campeón nacional, quien no descarta la posibilidad de volver a subirse sobre un auto Rally 1 en la temporada 2023 del WRC.

Con estos resultados, se mantiene abierta la lucha por el título de pilotos que lidera con 31 puntos de ventaja el finlandés Kalle Rovanperä, quien este domingo cumplió 23 años, y finalizó cuarto con un crono de 3:08:49.1

Las posiciones de los compañeros de equipo, Evans y Rovanperä, tras finalizar el rally de Concepción, hacen que la marca japonesa no pueda ser superada por sus rivales.

Rovanperä, actual campeón del mundo ganó el último tramo en El Poñen este domingo, tras ser el más veloz con 7:06.7 y así sumar 5 puntos más a su total de la temporada, mientras que Evans y Neuville llegaron segundo y tercero añadiendo 3 y 4 unidades, respectivamente.

El campeonato mundial tendrá ahora sus últimas dos rondas de asfalto, con el Rally de Europa Central (Alemania, Austria, República Checa) que se correrá del 26 al 29 de octubre, y luego Japón para dar por concluida la temporada.