Piloto alemana sufrió un impresionante vuelco en la competencia de Extreme E y salió ilesa

La piloto alemana Claudia Hurtgen sufrió un impactante vuelco en la modalidad Extreme E, de automóviles eléctricos todoterreno, dándose varias vueltas al interior de su vehículo, pero saliendo afortunadamente ilesa.

Se trató de una mala maniobra de la europea, que puso en riesgo su vida en el inicio de esta competencia en Arabia Saudita, por lo que resulta increíble que haya descendido caminando de su auto.

"Encaré mal la bajada y creo que le pegué a una piedra. Sentí que iba muy rápido y cuando quise acomodar la dirección ya estaba en el aire. Estuve mucho tiempo inactiva. La radio no estaba funcionando y no me podía comunicar con mi equipo para decirles que estaba bien", dijo Hurtgen en declaraciones que recogió Infobae.

"Después del choque me hice un chequeo porque vi un poco de sangre, pero al final no era nada para preocuparse. Todo en el auto funcionaba perfecto, no hubo ninguna falla eléctrica", cerró.

Revisa el espectacular vuelco: