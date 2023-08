[VIDEOS] El impactante accidente en la séptima fecha de la Súper Fórmula japonesa

El circuito de Motegi, en la prefectura de Tochigi, fue el escenario el pasado domingo de la séptima fecha de la Súper Fórmula de Japón, cita que tuvo un aparatoso accidente que se robó las miradas en el inicio de la competencia.

En una de las primeras curvas el australiano Liam Lawson, del Team Mugen/Red Bull, se salió de la pista y terminó cruzado en medio del camino en su intento por regresar al asfalto. Makino Tadasuke fue el más afectado, pues su vehículo chocó y voló, dando una vuelta completa en el aire. Sekiguchi Yuhi también impactó y sufrió un volcamiento.

Makino fue hospitalizado por una noche, pero fue dado de alta sin mayores complicaciones tras una observación. En lo deportivo, el ganador fue Nojiri Tomoki (1:31'13.99), secundado por Hirakawa Ryo (1:31'21.138) y Oyu Toshiki (1:31'29.155).

Mira el espectacular choque en el automovilsmo japonés:

The situation at the start between Liam Lawson and Tomoki Nojiri from Lawson's perspective. #SFormula pic.twitter.com/k8vGDRkY3Y