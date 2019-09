Chile enfrentará a Ecuador, Paraguay y Brasil en el Sudamericano sub 17 de Santiago

La selección chilena de baloncesto sub 17 se medirá con Ecuador, Paraguay y Brasil en el Grupo B del Sudamericano de Santiago, que se disputará del 28 de octubre al 2 de noviembre, según anunció la Confederación Sudamericana de Básquetbol (Consubasquet).

El Grupo A estará conformado por Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela.

El certamen se disputará en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO 2), ubicado en la avenida Ramón Cruz Montt 1176, Ñuñoa, y al igual que el Sudamericano sub 21 incluirá modalidades de 5×5 y 3×3.

Chile debutará el lunes 28 de octubre contra Ecuador, el martes 29 enfrentará a Paraguay y el miércoles 30 chocará con Brasil. Los dos primeros de cada grupo pasarán a semifinales y el resto luchará por los lugares secundarios.

Revisa el fixture completo:

Lunes 28 de octubre

Venezuela vs. Uruguay, 14:00 horas

Brasil vs. Paraguay, 16:00 horas

Argentina vs. Colombia, 18:00 horas

Chile vs. Ecuador, 20:30 horas

Martes 29 de octubre

Colombia vs. Venezuela, 14:00 horas

Ecuador vs. Brasil, 16:00 horas

Uruguay vs. Argentina, 18:00 horas

Chile vs. Paraguay, 20:00 horas

Miércoles 30 de octubre

Colombia vs. Uruguay, 14:00 horas

Ecuador vs. Paraguay, 16:00 horas

Venezuela vs. Argentina, 18:00 horas

Brasil vs. Chile, 20:00 horas

Jueves 31 de octubre

Jornada de 3×3 (calendario por definir)

Viernes 1 de noviembre

Lucha del quinto al octavo puesto

3ero del Grupo B vs. 4to del Grupo A, 14:00 horas (13)

3ero del Grupo A vs. 4to del Grupo B, 16:00 horas (14)

Semifinales

1ero del Grupo A vs. 2do del Grupo B, 18:00 horas (15)

1ero del Grupo B vs. 2do del Grupo A, 20:00 horas (16)

Sábado 2 de noviembre

Perdedores del partido 13 y 14 por el 7° y 8° puesto, 14:00 horas

Ganadores del partido 13 y 14 por el 5° y 6° puesto, 16:00 horas

Perdedores del partido 15 y 16 por el 3° y 4° puesto: 18:00 horas

Final: Ganadores del partido 15 y 16, 20:00 horas