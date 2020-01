Shaquille O'Neal: No hay palabras para expresar el dolor que siento

Este domingo el ex jugador de baloncesto Shaquille O'Neal expresó su profundo pesar por la muerte de quien fue su compañero durante varios años, Kobe Bryant.

"No hay palabras para expresar el dolor que siento con esta tragedia por la pérdida de mi sobrina Gigi y mi hermano Kobe Bryant", señaló a través de una publicación en Twitter, donde además confirmó las muertes del ex basquetbolista y su hija Gianna.

"Te amo y te extrañaremos. Mis condoloencias para toda la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros. Estoy mal ahora", agregó.

Bryant falleció junto a su hija y otros tres pasajeros de un helicóptero que cayó en la zona de Calabasas, California.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1