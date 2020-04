Leyenda de Detroit Pistons: Jordan fue el mejor atleta, pero ahora en la NBA hay 10 como él

El ex jugador y leyenda de Detroit Pistons, Isiah Thomas, se negó a reconocer que Michael Jordan es el mejor basquetbolista de la historia.

En conversación con Fox Sports el retirado deportista dijo que "creo que esta generación no está recibiendo suficiente crédito por lo que están haciendo. Porque los atletas que están en esta generación son muy superiores a los de mi generación".

"Jordan fue el mejor atleta que hemos visto, desde el punto de vista atlético, pero hay como 10 u 11 muchachos en la NBA en este momento como él", agregó.

En la misma línea Thomas afirmó que "entonces no teníamos esa capacidad atlética. Con lo que Kevin Durant y LeBron están haciendo, si los pudieses poner en la era de los 80, con su talento, su capacidad atlética y su habilidad, ¿quién sería el mejor de todos los tiempos?".

