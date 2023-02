Michael Jordan donó histórica suma a fundación de niños con enfermedades graves

La leyenda del baloncesto estadounidense Michael Jordan mostró su lado más solidario al realizar en las últimas horas una histórica donación a una fundación de niños.

Según informó Bleacher Report, Jordan entregó 10 millones de dólares a "Make-A-Wish", que trata a menores de edad con condiciones médicas que ponen en riesgo su vida.

Se trata del monto más importante que ha dado una persona en la historia de la organización.

MJ is donating $10M to the Make-A-Wish Foundation, the largest individual contribution in the organization’s history 🙏 pic.twitter.com/rpeTPbduID

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since '89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur