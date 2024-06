Boston Celtics a un paso de ganar la NBA: El legado e influencia chilena que recibió Joe Mazzulla

Se iniciaba la década de los ‘80 en el país y un grupo de dirigentes deportivos visionarios, con el fin de mejorar el nivel del básquetbol chileno, se reunieron para crear la División Mayor del Básquetbol de Chile, que se popularizó con el nombre de Dimayor.

Uno de los cambios que generó esta competencia fue el arribo de jugadores extranjeros, los que gracias a su exquisita técnica, mostraron espectacularidad en las canchas, atrayendo mucha más gente a los distintos gimnasios del país.

Uno de los extranjeros que llegó en la década de los 80 fue Dan Mazzulla, quien arribó al país a los 23 años, proveniente del Bryant College de Providence, Rhode Island.

Este pívot de 1,95 metros de estatura destacó por su disciplina y alta capacidad profesional para afrontar los desafíos, tal como lo describe su excompañero en Unión Española, Daniel Ferrada.

“Fue un jugador muy disciplinado para entrenar. Lo hacía siempre con alegría, trabajando duro y en los partidos era mucho más intenso aún, además de ser un jugador muy técnico. Su carácter se veía en todo momento ya que era una persona que si estaba haciendo algo, se esforzaba por hacerlo bien, con mucha convicción”, declaró en diálogo con Al Aire Libre.

Similares conceptos entregó Carlos Álvarez, actual comentarista de Básquetbol en el Canal CDO, quien recordó los inicios de Dan Mazzulla en el básquetbol nacional.

“Tuve la suerte de tener una amistad con él. Cuando llegó a Chile yo estaba trabajando en la Escuela de Talentos que tenía el Comité Olímpico de Chile y él llegó allá a trabajar, si bien recuerdo, con el básquetbol femenino. Ahí conocí la realidad de este chico que venía de la NCAA de Estados Unidos, con muy buenos números y acá empezó a jugar en Unión Española. Era un alero fuerte, muy inteligente y con buena lectura de juego. Era muy disciplinado y corajudo. Muy profesional también, un chico de buenas costumbres y educado”, comentó.

Por su parte, Néstor Miranda, quien compartió con Dan Mazzulla en el equipo de Sokol Yugoslavo de Punta Arenas, reconoce en el jugador estadounidense a un tipo “muy fuerte, pero no tan alto ya que medía 1.95 y jugaba de ala pivot, cerca del cesto. Era un guerrero, de gran temperamento y le gustaba mucho el roce”.

Todos quienes recuerdan a Dan Mazzulla coinciden en señalar que sin duda le traspasó grandes valores y su capacidad profesional a su hijo Joe, quien nació en 1988, tres años después de que su padre dejara el país tras jugar en Sokol de Punta Arenas.

Todos hacen hincapié que la calidad humana y profesional de Dan Mazzulla se las traspasó a su hijo, quien creció viendo y respirando básquetbol bajo las atentas enseñanzas de su padre. No dudan en manifestar que esas largas jornadas y charlas de baloncesto fueron nutriendo a Joe, quien se fue impregnando de las acciones de su padre y ahora las plasma en el quinteto de Boston Celtics.

“Dan era muy inteligente, tanto dentro de la cancha como fuera de ella y fue un tremendo aporte al equipo de Unión Española. Pienso que el hijo tuvo que haber recibido muchísimas enseñanzas de Dan ya que compartir el mismo deporte, ver y escuchar de su padre sin duda es para él una gran motivación. Lo que ha hecho Joe es su especialización y su anhelo”, comenta Daniel Ferrada.

“Dan nunca fue un divo. Siempre fue jugador de equipo, de rol. Creo que el gran legado que se ve en su hijo se grafica en la capacidad defensiva de Boston y como su equipo nunca deja de trabajar. Cada equipo que enfrenta a Boston Celtics tiene claro que deberá estar dos horas batallando muy duro para tratar de ganarles. No es un equipo fácil, por lo mismo, creo que eso se aprende y se va impregnando desde que uno va creciendo desde niño, cuando uno va mirando y respirando básquetbol desde pequeño y eso creo que es el legado de Dan Mazzulla con Joe, su hijo”, dice Carlos Alvarez.

“Era muy competitivo y creo que todo ese rigor y esa lucha interna que él ponía en los entrenamientos y en los partidos tiene que haber influido muchísimo en la formación de Joe, su hijo. No me cabe duda que un tipo con mucho rigor, disciplina y entrega tiene que haberle dado toda esa parte a su hijo. El carácter y la psicología que Joe aplica como DT lo debe haber heredado de su padre, de quien dice fue el primer gran entrenador que tuvo”, declaró Néstor Miranda.

Dan Mazzulla es una leyenda de Rhode Island. Es parte del Salón de la Fama del Atletismo de Bryant y a lo largo de su carrera anotó 1.390 puntos y 761 rebotes para llevar a la Universidad de Bryant a sus primeras apariciones en un torneo de la NCAA en los años 1978 como en 1980.

En una entrevista desde hace unos meses Joe reconoció que en su ciudad iba a practicar con su papá a una cancha, dónde jugaban uno contra uno y trabajos en la pintura. Desde ahí para Joe, Dan Mazzulla (fallecido en 2020) siempre fue su referente y, además, su entrenador.

En una entrevista, Joe reconoció que “una vez mi padre me contó una historia”, recordando de una anécdota que vivió su padre de Chile.

“Mi padre jugó cinco años allá. Una vez un equipo necesitaba ganar por seis puntos en una final. Cuando ganaba por solo dos, marcó un doble en su propio aro para forzar el alargue y así conseguir la diferencia. Así lo hizo y logró la ventaja. Para mí, eso deja la enseñanza de que cuándo quieres lograr el triunfo tienes que seguir tus reglas”, dijo el entrenador de Celtics.

Este viernes Joe dirigirá un nuevo partido de los Boston Celtics frente a Dallas Mavericks y buscará el triunfo que le permitirá cerrar la serie (están 3-0) y obtener el título de la NBA, título que sin duda tendrá una dedicatoria muy especial.

A close look at Johnston’s Joe Mazzulla.



Reflecting on the legacy his dad Dan left. Grieving his father’s loss. Paying it forward to the next generation@abc6 @JHSRI_Panthers #differenthere pic.twitter.com/SNexvp3DRX