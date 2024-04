Conoce a los equipos que disputarán la postemporada de la NBA

La temporada regular de la NBA ha llegado a su fin, por lo que los equipos que disputarán el Torneo Play In por su lugar en los playoffs han quedado definidos tanto en las Conferencias Este y Oeste.

Este domingo se disputaron los últimos 15 encuentros, en los que se definían las últimas posiciones que quedaban en juego. Orlando Magic, Indiana Pacers –Conferencia Este– y Phoenix Suns –Conferencia Oeste– sacaron pasaje directo para los playoffs.

En tanto, las dos últimas plazas de cada conferencia se las jugarán en el play-in los siguientes equipos: Philadelphia Sixers, Miami Heat, Chicago Bulls y Atlanta Hawks; New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors y Sacramento Kings.

El Torneo Play In es una competencia diseñada para determinar los dos últimos equipos que obtendrán un pase a los playoffs de la NBA. Los equipos que finalizan entre el séptimo y décimo lugar en la clasificación general durante la temporada regular se enfrentan en juegos de eliminación directa para asegurar su avance.

El séptimo y octavo lugar se enfrentan por el séptimo puesto, mientras que el perdedor tiene una segunda oportunidad contra el ganador del juego entre el noveno y décimo lugar, compitiendo por el octavo puesto.

Así se jugará el Play In 2024:

Bracket 👀 ⬇️



KEY DATES

▪️ Play-In: April 16-19

▪️ Playoffs begin: April 20

▪️ Conference Semifinals begin: May 6-7 (possible move up to May 4-5)

▪️ Conference Finals begin: May 21-22 (possible move up to May 19-20)

▪️ NBA Finals Game 1: June 6 https://t.co/hX4g1MLDVi