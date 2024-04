Bucks y Pacers protagonizaron pelea en plena serie de playoffs de NBA

Este domingo 28 de abril, Indiana Pacer puso la serie de playoffs 3-1 arriba de Milwaukee Bucks, luego de disputarse el cuarto partido de la llave entre ambos.

El tablero finalizó 126 a 113, a favor de la franquicia de Indianápolis, pero el resultado pasó a segundo plano prácticamente, luego de la pelea que protagonizaro Bobby Portis (Bucks) con Andrew Nembhard, de los Pacers, quienes fueron locales en esta ocasión. Portis terminó expulsado, luego de la revisión de la jugada y el posterior conato.

BOBBY PORTIS HAS BEEN EJACULATED FROM THE GAME 😳pic.twitter.com/vno7BPDfwt