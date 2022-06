Darvin Ham, nuevo técnico de los Lakers: "No hay éxito sin sacrificio"

Darvin Ham, nuevo técnico de Los Ángeles Lakers, aseguró este lunes en su presentación que "no hay éxito sin sacrificio" y destacó que su trabajo empezará por el esfuerzo defensivo en equipo, convencido de que pronto la franquicia angelina podrá celebrar un nuevo título de campeón de la NBA.



"Hablamos de sacrificio, nos vamos a sacrificar en todo lo que hagamos. También LeBron James, Anthony Davis, todos tenemos que empezar por la defensa", afirmó Ham en rueda de prensa.



"No hay éxito sin el sacrificio de todos", insistió el ex asistente de Mike Budenholzer en los Milwaukee Bucks.