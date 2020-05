Ex jugador de San Antonio Spurs cargó contra el racismo tras la muerte de George Floyd

El ex basquetbolista y jugador de San Antonio Spurs, Stephen Jackson, tuvo duras palabras contra el racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en los Estados Unidos.

Quien jugara como alero y defendiera las camisetas de otros elencos como Indiana Pacers y Golden State Warriors, encabezó uno de los puntos de prensa que se citó en el país norteamericano en contra del fatídico hecho que involucró a Floyd.

"Muchas veces, cuando la policía hace algo que sabe que está mal, lo primero que hacen es cubrirlo, y sacar a relucir antecedentes para hacer que lo que hicieron parezca algo que valía la pena", declaró Jackson.

Del mismo modo, mencionó que: "¿Cuando el asesinato valió la pena? Pero si es un hombre negro, está bien. No me pueden negar que cuando este hombre tenía su rodilla en el cuello de mi amigo quitándole la vida, con las manos en sus bolsillos, su cara decía 'estoy protegido'.

"No me pueden decir que él no sintió que era su deber matar a mi amigo y que se iba a salir con la suya", remató.