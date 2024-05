Oklahoma tomó ventaja en las semifinales del oeste en la NBA

Las semifinales de la conferencia oeste del básquetbol de la NBA comenzaron de manera auspiciosa para Oklahoma City Thunder frente a los Dallas Maverciksen el Paycon Center.

El primer cuarto fue el único período donde los visitantes mantuvieron las acciones equiparadas, y terminaron igualados a 23. Pero luego los Thunder empezaron a cimentar la superioridad que les daría el primer triunfo. Ya que en el segundo parcial ganaron por 39 a 30, y se fueron al descanso con el expresivo marcador de 62-53, que reflejaba lo que se vivía en cancha.

Los Mavericks equipararon nuevamente el trámite del partido en el tercer cuarto, y lo cedieron por apenas un punto. 27-26 para los anfitriones. Pero Luka Doncic y Kyrie Irving no pudieron hacer mella en el buen andamiaje que tuvo Oklamoha en el último cuarto, que terminó sellando una sólida victoria de 117-95, y que tuvo en el canadiense Shai Gilgeous-Alexander su mejor mano con 29 puntos, que sumó además nueve rebotes e igual cantidad de asistencias.

El segundo partido tendrá nuevamente a los Thunder en condición de locales este jueves, tras lo cual viajarán a Dallas, donde tendrán el tercer partido este sábado 10 de mayo.

