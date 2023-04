Francés Rudy Gobert propinó puñetazo a un compañero en partido de la NBA

El francés Rudy Gobert fue llevado a los vestuarios por su propio equipo, Minnesota Timberwolves, tras dar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson durante un tiempo muerto en el partido contra New Orleans Pelicans.

Los Wolves cerraban su temporada contra Pelicans y se jugaban una victoria importante para determinar su posición en el 'play-in', pero en un tiempo muerto de la primera mitad, Gobert y Anderson tuvieron un altercado que se saldó con un puñetazo del pívot galo en el pecho de su compañero.

El golpe de Gobert no tuvo consecuencias para Anderson, pero provocó la reacción del resto del banco, que dividió a los dos jugadores en medio del incidente.

Poco después, Gobert fue llevado a los vestuarios por su propio equipo.

Wolves informó de que el francés no regresó a competir contra Pelicans.

Oh my Rudy Gobert just threw a punch at his own teammate Kyle Anderson pic.twitter.com/6GP5wwkCqW