Lionel Messi fue a ver perder a Miami Heat ante Boston Celtics

La noche de este lunes 29 de abril, Miami Heat jugó su cuarto partido en los playoffs de la NBA y tuvo presencia especial en la tribuna.

Esto porque Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba llegaron al Hard Rock Stadium para relajarse un rato mirando básquetbol en la mejor liga del mundo.

A pesar de la "motivación extra" de tener a las figuras del equipo de fútbol de la ciudad en las gradas, el equipo de Florida cayó por 102 a 88 en una serie que quedó 3-1 a favor de Celtics. De hecho, parte del público se retiró antes ante la holgura de la derrota.

El quinto duelo de la llave de NBA, se disputará en Boston, el miércoles 1 de mayo, lo que podría definir a un ganador si los dueños de casa vuelven a quedarse con el partido, como hoy.

Por su parte el Inter Miami, enfrentará este 4 de mayo a New York RB en su casa.

Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets and Jordi Alba ready to support the Miami Heat ⚽️🏀



(via @MiamiHEAT)pic.twitter.com/GUjqoWNtUB