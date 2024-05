Marcelo Díaz desclasificó una sabrosa anécdota de su hijo con Messi tras los penales de la Copa América 2015

El destacado volante nacional Marcelo Díaz desclasificó una gran anécdota que vivió junto a su hijo y Lionel Messi, luego de los penales que ganó Chile contra Argentina en la Copa América 2015.

Díaz dijo en el programa 'Generacion Dorada' de Canal 13: "Mi hijo mayor, que hoy tiene 15 años, vivió prácticamente todo conmigo. Con él tengo una anécdota, de hecho tengo la foto. Estaban todos los argentinos llorando pasando la mitad de la cancha, entonces Maxi, mi hijo mayor, que yo lo llevaba en brazos le pregunta a Messi por qué llora y yo le digo en silencio (bajo volumen): 'Porque perdieron y esto duele'. Cosas de niños que son muy ingenuos. Hoy lo hablo con él y me dice: 'Sí me acuerdo'".

El emotivo recuerdo que hizo Marcelo Díaz a cinco años de la Copa América #CooperatiavEnCasa https://t.co/ov8mhZC1Wl pic.twitter.com/7cWfYuXsgO — Al Aire Libre (@alairelibrecl) July 4, 2020

Además, recordó la tanda: "La secuencia fue Matías (Fernández), Arturo (Vidal), Charles (Aránguiz), Alexis (Sánchez) y después venía yo. Confiábamos porque teníamos buenos pateadores, nos había pasado el año anterior que por penales habíamos perdido algo tan importante (contra Brasil en el Mundial 2014). Yo por lo menos tenía la ilusión de haber pateado, de hecho en Brasil pateé tercero o cuarto (cuarto) y fui uno de los que convirtió. Parece que cambié el lugar".

La otra final en Estados Unidos

Chile se coronó también al año siguiente en Estados Unidos y 'Carepato' tuvo palabras para la definición, en la que se fue expulsado en el primer tiempo.

"El árbitro y todo el mundo quería que fuera campeón Argentina. Hay faltas sobre Alexis (Sánchez), sobre Vargas, que el árbitro pasaba desapercibidas. Decía que era parte del fútbol. Mi segunda amarilla, Messi tira la pelota larga y yo lo único que hago es ponerme de costado y quedarme ahí y no hago ningún gesto más, me doy vuelta creo. Y él me choca a mí. Si lo vemos hoy, tal vez, es falta a favor nuestro. Y si va a ser falta a favor del rival, no es amarilla por ninguna parte y significó que jugáramos 30 minutos aproximadamente con un jugador menos".

"En ese momento el equipo era tan sólido que yo decía que no iba a pasar nada, obviamente tenía el cagazo de que no perdiéramos la final porque me habían expulsado a mí. Y después por suerte (Marcos) Rojo, ese sí que hizo algo infantil, que terminamos jugando 10 contra 10, así que me benefició", agregó.

"El mejor mediocampo de la historia"

También le preguntaron si es que junto a Arturo Vidal y Charles Aránguiz conformaron el meor mediocampo de la historia de la selección chilena y no titubeó.

"Sin duda. Eso te lo puedo decir y se lo puedo pelear a quien se ponga en frente. Sin duda es el mediocampo más hermoso que tuvo la selección chilena", siendo consultado que si fueron los mejores compañeros que tuvo en la cancha, añadió: "Sin duda. Y si a ese mediocampo le sumas un cuarto que puede ser (Jorge) Valdivia, queda increíble ese mediocampo. Pero sin duda Aránguiz, Vidal, Díaz fue lo mejor que yo vi en una cancha", sentenció.