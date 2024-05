Tabilo vio frenado ante Zverev su sueño en el Masters de Roma

Alejandro Tabilo vio terminado su sueño en el Masters 1000 de Roma, luego de caer en semifinales contra Alexander Zverev por parciales de 6-1, 6-7(3) y 2-6.

"Jano" tuvo un arrollador primer set, aprovechando todas las falencias que puso en la pista el germano y venciéndolo en poco más de media hora en el parcial.

Wow 😮 Alejandro Tabilo races to a 6-1 lead over world number 5 Zverev in 30 minutes and is a set away from a dream first Masters 1000 final! #IBI24

El segundo fue mucho más complicado, con algunas posibilidades de ceder su servicio y varios juegos de mucha presión, que supo sacar adelante el nacido en Canadá.

En el tie break, hubo mucho nervio, con un europeo mucho más empoderado en el partido, que capitalizó las dudas del criollo para igualar el compromiso.

En el tercero, la segunda raqueta nacional no se reencontró jamás con su tenis y Zverev le pasó por encima en todo momento, cerrando rápidamente el trámite.

Sen-Sascha-nal 🔥



World number 5 @AlexZverev is into his first Masters 1000 final since 2022 , coming from a set down to beat Tabilo 1-6 7-6 6-2 in Rome#IBI24