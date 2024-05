Alejandro Tabilo frenó a Novak Djokovic y consigue el mejor triunfo de su carrera

El chileno Alejandro Talio (32° ATP) era el invitado de piedra a la fiesta de Novak Djokovic (1° ATP). Las apuestas estaban en su contra y el público que llegó al Foro Itálico fue a ver una de esas tardes donde el serbio saca su mejo repertorio.

Pero nada de eso ocurrió. Tabilo estuvo muy fuerte, con una zurda impecable y con un servicio sublime para demoler a Djokovic por parciales de 6-2 y 6-3.

El inicio de partido no pudo ser mejor para Alejandro Tabilo. Aprovechó un par de desconcentraciones en el primer juego y logró un quiebre de servicio y luego lo repitió en el tercero.

En menos de 18 minutos el chileno estuvo 4-0 arriba en el marcador y sólo tuvo que mantener su servicio para cerrar el parcial por 6-2.

En el inicio del segundo set Tabilo repitió la dosis y consiguió romper el servicio de Nole en el primer juego. Luego el número uno del mundo trató esbozó una remontada, pero no le alcanzó.

En el noveno juego de la segunda manga Tabilo inscribió su nombre en la historia del tenis mundial. Consiguió el punto de break, el set y abrochó el partido frente al mejor jugador de la actualidad por 6-2 y 6-3.

Making memories in the ETERNAL CITY 🫶👏



The moment Alejandro Tabilo STUNNED the World No. 1 Djokovic in Rome!!! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/IOlfOColnT