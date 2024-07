Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo tendrán un especial impulso en el tenis masculino de París 2024

El tenis masculino chileno recibió una tremenda noticia durante esta jornada de miércoles, la cual involucra directamente a la participación que tendrán dos de los exponentes nacionales en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es que en el transcurso del presente día se fueron conociendo las bajas para el certamen olímpico del italiano Jannik Sinner, número 1° del mundo en la ATP y luego del danés Holger Rune, lo que benefició de paso a los chilenos Nicolás Jarry (24°) y Alejandro Tabilo (21°).

Dichas sorpresivas ausencias de Sinner y Rune abrieron la puerta para que tanto Jarry como Tabilo pasen a formar parte de los sembrados del cuadro masculino del tenis olímpico, un hecho inédito para nuestro país considerando que con anterioridad solo se dio en una ocasión.

Es que desde los Juegos de Atenas 2004 no ocurría que dos exponentes de Chile fuesen cabezas de serie en una cita de los cinco anillos. En aquella oportunidad, fueron Nicolás Massú y Fernando González los favorecidos con ser sembrados 10 y 16, respectivamente, lo que los empujó luego a obtener un oro y un bronce a nivel individual y la presea dorada en el dobles.

Ahora, serán Tabilo (15°) y Jarry (16°) los cabezas de serie que aunque parezca difícil, tratarán de llegar lo más lejos posible en el tenis de París 2024 y por qué no, emular lo realizado por González y Massú hace 20 años atrás, en tierras helenas.

For the first time since Athens 2004, two Chileans will be seeded in tennis singles:



2004

#10 Nicolas Massu

#16 Fernando Gonzalez



2024

#15 Alejandro Tabilo

#16 Nicolas Jarry



This is how things ended in Athens... 🥇🥉 pic.twitter.com/sHdqIcDaio